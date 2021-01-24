Beşiktaş'ta Hulk gelişmesi: Menajeri yarın İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ta Hulk transferi Pazartesi günü netlik kazanıyor. Tecrübeli oyuncunun menajeri yarın İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yönetimle görüşecek.

Abone ol

Lider Beşiktaş, Brezilyalı yıldız golcü Hulk'u kadrosuna katmak için teklifini revize etti ve menajerine iletti.

Beşiktaş'ın daha önce teklif yaptığı rakamın 500€ daha üzerine çıkıp, 6 ay olan sözleşme teklifini 1.5 seneye yükselttiği öğrenildi. Brezilyalı oyuncunun menajeri yarın İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlılarda Hulk'un transferi için Pazartesi günü yönetim kurulu toplanıp son kararı verecek.