Melih Gökçek nasıl korona aşısı yaptırdı? Aşıda kayınvalide kontenjanı mı var

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından eşi ile bilikte koronavirüs aşısı yaptırdığını açıklayınca olay oldu. 85 yaş üstü ve sağlık çalışanı olmayan Gökçek çiftinin nasıl olup da aşı yaptırabildiği tartışma konusu oldu. Melih Gökçek, "kayınvalide kontenjanı"nı açıkladı.

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından eşi Nevin Gökçek'le birlikte koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. Gökçek paylaşımında, “Karı-koca biz de COVID-19 aşımızı yaptırdık. Bu da aşı hatırası. Rabbim tüm hasta olanlara acil şifalar versin, bundan sonra da hiç kimseyi hastalıkla imtihan etmesin, ülkemizi ve dünyayı bir an önce selamete çıkarsın inşallah...” ifadelerini kullandı.

Kayınvalidem 105 yaşında...

Bu paylaşımın sosyal medyada eleştirilmesinin ardından Gökçek bir açıklama daha yaparak, “Bazı arkadaşlar aşıyı nasıl vurdurduğumuzu soruyor. Kayınvalidem 105 yaşında. Biliyorsunuz 85 yaş üstü öncelikli. Aynı adreste 65 yaşın üstünde iseniz öncelikten siz de yararlanıyorsunuz. Benim ve eşimin yaşı 65 üzeri olduğu için biz de yararlandık. İşte Sağlık Bakanlığı’nın duyurusu” ifadelerini kullandı ve bakanlığın bilgilendirme duyurusunu paylaştı.

KARI-KOCA BİZ DE COVİD-19 AŞIMIZI YAPTIRDIK.

BU DA AŞI HATIRASI⤵️



RABBİM TÜM HASTA OLANLARA ACİL ŞİFALAR VERSİN,

BUNDAN SONRA DA

HİÇ KİMSEYİ HASTALIKLA İMTAHAN ETMESİN, ÜLKEMİZİ VE DÜNYAYI BİR AN ÖNCE SELAMETE ÇIKARSIN İNŞAALLAH... pic.twitter.com/krmcbv7zMH — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) January 22, 2021

85 yaş üstündekilerle aynı evde yaşayanlar

Bakanlık yetkilileri de aynı evde olma şartıyla, 65 yaş üstünün aşı kapsamına girdiğini belirtti. Buna göre 90 yaş üstü vatandaşlara aşı uygulaması evlerinde yapılıyor. Ayrıca 85 yaş üstündekiler de randevu alarak aşılarını sağlık kuruluşlarında ya da evlerinde yaptırabiliyorlar. Randevular hastane veya aile sağlığı merkezlerinden, MHRS ve Alo 182 telefon hattı üzerinden oluşturuluyor. 85 yaş ve üzerinde vatandaşların yanında ikamet eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlar da bu kapsamda aşı olabiliyor.