Prof. Dr. Ahmet Ercan büyük İstanbul depreminin olacağı tarihi açıkladı!

İSTANBUL'da büyük deprem ne zaman olacak? 6.9’luk İzmir depremini 14 gün önceden haber veren ünlü Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Ercan İstanbul depremi için tarih verdi: "2045’ten önce olursa şaşırtıcı olur, büyüklüğü de 7.3’ü geçmez."

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Türkiye'nin en tanınmış deprem uzmanlarından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Övgün Ahmet Ercan yeni çıkan Korkma isimli kitabıyla deprem gerçeğini ve korunma kılavuzunu yazdı. 6.7'lik İzmir depremini önceden bilen Ahmet Ercan, İstanbul'da beklenen büyük depremin olacağı tarihi açıkladı.

Deprem uzmanı 'her an deprem olabilir' demez

Deprem üzerine çalışan uzmanların hiçbir zaman “her an deprem olabilir” diye açıklama yapamayacağını belirten Ahmet Ercan, İzmir depremini önceden tahmin etmesiyle ilgili "Ben de sadece yeri ile büyüklüğünü söylemiştim. Deprem olmadan 14 gün önce söyledim. Tam gün vermemiştim. Ancak oldu. Midilli (İzmir) depremini 10 yıldır, ayrıca son 1 yıldır uyarmıştım" dedi.

Şu anda deprem olabilecek 33 yer neresi

Kitapta şu anda deprem olabilecek öncelikli 33 yeri saydığını hatırlatan Ahmet Ercan, şöyle devam etti: "Adana, Sakarya Çukuru, Göller Bölgesi, Amasya-Merzifon, Varto, Denizli, Bingöl ile Hatay'ı vurguluyorum. Erzincan'ı yeniden vurguluyorum."

2030 yılından önce yıkıcı bir deprem beklemiyorum

"2030 yılından önce herkes İstanbul veya Tekirdağ'da deprem beklerken şu anda Sakarya çukuru dediğimiz çukurda ki bu çukurun bir tarafı İzmit bir tarafı Bolu Tüneli'nin bulunduğu yerdir. Buradan 2030 yılından önce yıkıcı bir deprem bekliyorum ve bunu ilk kez söylüyorum."

İstanbul sarsılır ama güçlü etkilenmez

"Marmara'da olan depremler 150 kilometreyi etkiler. Adapazarı, Düzce, Akyazı, Gölcük ve İzmit ile Bolu'yu da etkiler. İstanbul'da sarsılır ama güçlü etkilenmez. Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa iki yerde olur. Bir tanesi Bingöl, biri Sakarya çukuru."

Kuzey Marmara'da beklenen en olası deprem hangisi?

"Kuzey Marmara'nın yapabileceği en büyük deprem 7.3 tür. Hangi koşullarda yapar? 1999 depremi Yassıada hizasına kadar kırdı. Bu kez oradan başlayacak, Şarköy'e, Saroz'a kadar kıracak. Yassıada'nın bulunduğu kesimden başlayıp Şarköy'e kadar tek bir depremle kıracak olursa bu depremin büyüklüğü 7,3 olur. Bu deprem hem İstanbul'u hem Tekirdağ, hem Yalova'yı hem Karamürsel ve Gölcük'ü Bandırma, Mudanya ve Erdek, Lapseki ve Gelibolu'nun tozunu attırır."

"Ben bu kırılmayı yakın bir zamanda beklemiyorum. Deprem açıklamaları hava durumu verir gibi vırt zırt olmaz. Deprem kestirimlerinde değişim haftalık yıllık ya da beş yıllık değil 50 yüz yıllıktır. Her an deprem olabilir diyerek Marmara'da oturanların ruhsal durumu 22 yıldır bozuldu. Beklenen deprem bir türlü olmuyor? Neden? Oysa, beklenen Kuzey Marmara depremi için büyüklüğü, İstanbul kolu için M6,3 ile M6,7 arası, Tekirdağ kolu için M7,0-7,2 arasıdır. Bu depremler 2045'ten önce olursa şaşırtıcı olur.