Binali Yıldırım "Balyozlar, Ergenekonlar... Bunlar yalan mıydı" sözlerine açıklık getirdi

Son Başbakan Binali Yıldırım, Edirne İl Kongresi'nde "Balyozlar, Ergenekonlar... Bunlar yalan mıydı, elbette bunlar vardı" dedi. Gelen tepkiler üzerine Ahmet Hakan'a ne demek istediğini anlattı...

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Türkiye'nin son Başbakanı Binali Yıldırım'ın Ergenekon ve Balyoz konusundaki çıkışı büyük ses getirdi. AK Parti iktidarıyla 18 yılı geride bıraktığını dile getiren Yıldırım, "Balyozlar, Ergenekonlar... Bunlar yalan mıydı, elbette bunlar vardı" dedi. Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Binali Yıldırım'a bu sözlerini sordu. Yıldırım da meramını tekrar anlattı. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı:

Binali Yıldırım’la uzun bir telefon konuşması yaptım dün. Binali Bey... Hem sözlerine açıklık getirdi hem de Ergenekon ve Balyoz konusunda ne düşündüğünü ayrıntılarıyla anlattı. Binali Yıldırım, öncelikle AK Parti’nin ilk döneminde ortaya çıkan vesayet odaklarına dikkat çekti. Ve dedi ki:

'Ortalığı karıştırmak için ellerinden geleni yaptılar

“Ortalığı karıştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Çeşitli girişimlerde bulundular. Partimizi kapatmak istediler. Ordu göreve diye gösteri yaptılar. Bazı provokasyonlara imza attılar ve bu faaliyetler, Ergenekon diye dava konusu oldu. Bunları unutmamız mümkün değil. Unutursak olmaz. Benzeri gelişmelerin yaşanmaması için hafızamızda diri tutmalıyız bu yapılanları.”

Ergenekon ve Balyoz diyerek...

“Ergenekon” ve “Balyoz” diyerek bu tür girişimlere vurgu yaptığını söyleyen Binali Yıldırım, daha sonra FETÖ’nün rolüne değindi. Dediği şu:

“FETÖ, vesayetçi odakların çabalarını, kendine alan açmak maksadıyla kullanmıştır. Ergenekon davasındaki konuları abartmış ve sulandırmıştır. Hakikati yalan haline getirmiştir. Bu abartma ve sulandırma sonucu da davalarda çeşitli mağduriyetlere yol açmıştır. Hak edilmeyen acılar yaşandı. Onların hissiyatlarını tabii ki anlıyoruz. Benim sözlerim, onlara yapılan haksızlığı yok sayma anlamına gelmez. Mağduriyet yaşayanların tabii ki yanındayım”.