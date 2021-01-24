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Koronavirüs aşısı yaptırdıktan saatler sonra öldü! Otopsi raporu bekleniyor

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı geliştirilen aşılar ile ilgili birçok iddia ortaya atılmaya devam ediliyor. ABD'de Covid-19 aşısı olan bir kişinin saatler sonra ölmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

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ABD basını, California eyaletindeki Sacramento kentinde koronavirüs aşısı olan bir kişinin saatler içinde ölmesini tartışıyor… İsmi açıklanmayan kişinin Aralık ayında Covid-19'a yakalandığı belirtilirken Placer County Şerif Ofisi, 21 Ocak’ta aşı olan kişinin saatler içinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayla ilgili başka detay verilmedi.

Hangi aşıdan yapıldı?

Güvenlik güçleri yaşamını yitiren kişiye hangi aşının verildiğinin bilinmediğini söylerken, “Bu olayı aktif olarak inceleyen birçok lokal, eyalet ve federal kurum bulunmaktadır. Henüz ölüm sebebi ile ilgili net bir bilgimiz yok, soruşturma devam ediyor” açıklamasını yaptı. CBS’in Sacramento’da yayın yapan ayağı ise, Şerif’in “Otopsi pazartesi günü yapılacak” dediğini aktardı.

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