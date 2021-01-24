MERO kimdir aslen nereli MERO gerçek adı ne kaç yaşında?

O Ses Türkiye Rap'in jürisi üye olan MERO kimdir, aslen nereli gerçek adı ne soruları merak konusu oldu. Aslen Adanalı olan Almanya doğumlu MERO'nun gerçek adı Enes Meral'dir. 20 yaşında RAP şarkıları söyleyen MERO Baller los albümü ile müzik listelerinde bir numaraya kadar çıkmış ve Olabilir şarkısı ile yaklaşık 207 milyon izlendi

Abone ol

MERO kimdir, aslen nereli MERO gerçek adı ne soruları O Ses Türkiye Rap yarışmasında jüri üyesi olmasının ardından merak konusu oldu. Olabilir şarkısı ile müzik listelerini alt üst eden ve Adana'da çektiği klibi ile büyük ilgi gören MERO son günlerin konuşulan ismi. Aslen Adanalı olan MERO'nın gerçek adı Enes Meral'dir. Almanya doğumlu Türk RAP şarkıları söyleyen MERO, Baller los albümü ile müzik listelerinde uzun sürede zirvede kaldı. Olabilir şarkısı ile çok konuşulan MERO yıutube'da 207 milyon izlenmeye imza attı. Klibini ise Adana'da Sıfır Bir oyuncuları ile çekti. Peki kimdir bu MERO?

MERO kimdir, kaç yaşında: Mero ismiyle tanınan genç şarkıcının gerçek adı Enes Meral Türk'dür. 2000 yılında Almanya'nın Rüsselsheim am Main kentinde dünyaya geldi.

2017 yılında yayımladığı Instagram videoları ile tanındı. Bu videoların ardından Xatar ve Groove Attack müzik firmalarıyla yaptığı anlaşma neticesinde 23 Kasım 2018 tarihinde Baller los isimli singlesını yayımladı.

Almanya ve Avustralya müzik listelerinin en üst sıralarında yer aldı ve ilk albümünü yayımladı. Ya Hero Ya Mero isimli bu albümü ile çıkışını daha da sürdürdü. Albüm 15 Mart 2019'da yayımlandı.