İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum! Yüzde 32,38'e yükseldi

Şok eden olay! Dedikodu üzerine DNA testi yaptırdılar 'babası değil' raporu çıktı

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Koronavirüsü atlatanların en sık şikayeti solunum yetmezliği ve eklem ağrısı

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