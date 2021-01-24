İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum! Yüzde 32,38'e yükseldi
İSTANBUL'da barajların doluluk oranı yüzde 32,38' çıktı. Doluluk 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar gerilemişti.Abone ol
İstanbul'da baraj doluluk oranında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, kentte barajların doluluk oranı yüzde 32,38'e yükseldi.
Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti.
4 gün yağış var
İstanbul'da bugünden itibaren dört gün yağışlı hava bekleniyor. Çarşamba yağışların karla karışık yağmura döneceği tahmin ediliyor.