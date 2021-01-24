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İstanbul Havalimanı polisinden sahte seyahat belgesi operasyonu! 'Doktor' lakaplı şüpheli yakalandı

İSTANBUL Havalimanı polisi, 2019 yılında sahte seyahat belgeleriyle aynı uçakla Fransa'ya gitmek üzere yakalanan 34 kişiye belge düzenlediği tespit edilen 'Doktor' lakaplı Ö.T'yi yakaladı.

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İstanbul Havalimanı polisinin sahte seyahat belgeleri ile havayolu ile gerçekleştirilmeye çalışılan yasadışı göçe karşı başarılı çalışmaları devam ediyor. Havalimanında son 6 ayda ele geçirilen 2 bin 400  sahte seyahat belgesi ele geçirdi. Bu belgelerin çoğunu hazırladığı tespit edilen ‘Doktor’ lakaplı 49 yaşındaki Ö.T.'nin yakalanması için polis geniş çaplı bir operasyon başlattı. Hakkında 5  ayrı dosyadan araması bulunan Ö.T belirlenen adreste kıskıvrak yakalandı.

Ele geçirilenler şok etti

Doktor lakaplı Ö.T'nin adresine yapılan operasyonda çeşitli havayolu şirketlerine ait bin adet boarding kartı, farklı ülkelere ait 52 adet sahte pasaport, 24 adet sahte gemi adamı belgesi, 34 farklı ülkeye ait oturum kartı, çeşitli ülkelere ait 6 adet sürücü belgesi, 7 adet kimlik kartı, 124 adet farklı ülkelere ait damga, 1 adet mor ışık cihazı, 9 adet farklı ülkelere ait seyahat belgesi,28 adet pasaport kimlik sayfası, 23 adet farklı ülkeler ait vize, 2 adet hudut kapısı formu ele geçirildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul Havalimanı’nda son 6 ayda başta pasaport olmak üzere ele geçirilen 2 bin 400 adet sahte seyahat belgesinin çoğunun düzenleyicisinin Ö.T olduğu da anlaşıldı. Ayrıca 2019 aralık ayında İstanbul Havalimanı’ndan aynı uçakla Fransa’ya gidecek 34 kişinin sahte belgelerini de Ö.T'nin düzenlediği de tespit edildi. Gözaltına alınan  Ö.T tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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