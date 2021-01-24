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Konyalılar pavyondan vazgeçemiyor! Yasakta 3 ayrı pavyonda eğlence var

Koronavirüs yasaklarının devreye girmesinin ardından en fazla pavyon ve eğlence yeri baskınının yapıldığı illerin başıda Konya geliyor. Konya'da dün gece 3 ayrı eğlence merkezi basıldı...

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Konya Emniyet Müdürlüğü ekipler, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesinde üç farklı adreste bulunan eğlence mekanlarının açık olduğunu belirledi. Polisin yaptığı kontrollerde canlı müzik eşliğinde eğlenerek alkol alan kişiler yakalandı.

Aralarında kadınlarında bulunduğu toplam 96 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ve sosyal mesafeye uymamak maddelerinden işlem yapıldı. Biri ruhsatsız olan üç işyeri mühürlendi. İşletmeciler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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