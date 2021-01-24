Conor McGregor-Dustin Poirier maçının kazananı belli oldu

Ünlü kafes dövüşçüleri Conor McGregor ile Dustin Poirier arasındaki maç nefes kesti. Karşılaşmanın kazananı McGregor'u 2. rauntta nakavt eden Poirier oldu.

Abone ol

UFC’nin Abu Dhabi’deki Yas Adası’nda düzenlenen Conor McGregor - Dustin Poirier maçı nefes kesti. Dünyaca ünlü dövüşçü Conor McGregor, 1 yıllık aradan sonra ringe çıkarken hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Dustin Poirier, Dubai'de gerçekleşen maçta Conor McGregor'u ikinci rauntta navakt ederek gecenin kazanan ismi oldu.

İkili 6 yıl sonra yeniden karşı karşıya gelmişti. O dönemki mücadeleyi Conor McGregor, ilk rauntta Poirier'i nakavt ederek kazanmıştı.

Bu maç öncesi de Conor McGregor, 'Poirier iyi bir dövüşçü ama benim seviyemde değil, onu yine saniyeler içinde nakavt edeceğim.' açıklamasında bulunmuştu.

Khabib'den şok çıkış

Öte yandan geçtiğimiz günlerde emekliliğini açıklayan Khabib Nurmagomedov, mücadeleyi tribünden takip etti. Nurmagomedov, maçın ardından McGregor hakkında konuşurken 'Seni sen yapan, şampiyonluklara yardımcı olan takımını, ruhunu değiştirirsen, gerçeklikten uzaklaşırsan böyle olur' dedi.