Çağrı Atakan kimdir hangi dizilerde oynadı Survivor'da gözü döndü

Survivor'un son yayınlanan bölümünde ünlüler takımından Çağrı Atakan ile gönüllüler takımından Uğurtan Dora arasında ekran başındakileri korkutan bir tartışma yaşandı. Öfkeden gözü dönen Çağrı Atakan'ın o anları çok konuşuldu. Peki kimdir Çağrı Atakan, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

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Survivor Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Çağrı Atakan bu akşam ekrana gelecek olan Survivor yeni bölümde Gönüllüler takımı yarışmacısı Uğurtan Dora ile tartışacak. Dora'nın yüksek sesle arkadaşlarını desteklemesine aynı şekilde yanıt verecek olan Çağrı Atakan'ın bu tepkisinin ardından iki takım arasında ipler gerilecek. Dokunulmazlık oyununda tansiyon iyice yükselirken Çağrı Atakan, Uğurtan Dora'nın üzerine yürüyecek! İşte Çağrı Atakan hakkında merak edilenler...

Çağrı Atakan kimdir:

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi.

Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi.

Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

Çağrı Atakan oynadığı dizilerin listesi aşağıda yer almaktadır.

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler