Bakan Varank müjdeyi verdi imzalar atıldı! kentte büyük sevinç

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 2 bin 500 kişinin istihdam edileceği müjdesi, Kilis'te büyük memnuniyetle karşılandı.

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İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Kilis Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi arasında geçen hafta Kilis Tekstilkent ile ilgili protokol imzalanması törenine katılan Bakan Varank'ın "İpekyolu Kalkınma Ajansımızın desteğiyle 13,5 milyon liralık bir yatırımla kuracağımız Kilis Tekstilkent'te yaklaşık 2 bin 500 kişi istihdam edilecek. Her türlü altyapısı hazır toplam 43 bin metrekare alan üzerinde her biri 10 bin metrekare kapalı alandan oluşan 2 fabrika binamızı bu yıl içerisinde yatırımcılara tahsis ederek üretime başlayacağız." açıklaması, kentte sevinç oluşturdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle Kilis OSB'de kurulacak Tekstilkent, faaliyete geçtiğinde hem kenti tekstil alanında öne çıkaracak hem de özellikle gençlere ve kadınlara yeni istihdam alanı açmış olacak.

"Memleketimizin geleceğini değiştireceğine inanıyoruz"

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, AA muhabirine, Bakan Varank'ın verdiği müjdelerin Kilis için bir tarihi dönüm noktası olduğunu söyledi.

Sanayileşmeye dönük atılan adımların kentin kaderini değiştireceğinin altını çizen Celkanlı, "Sayın Bakanımız hem Tekstilkent projesiyle ilgili yapılan protokolle hem de Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesine 2021 yılında altyapı ihalesinin yapılacağı müjdesini verince Kilis'te bu çok büyük ümit aşıladı.

İşsizlik oranı yoğun olan, işe, aşa çok ihtiyacı olan insanların var olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Sanayileşmeye dönük atılan bu adımların inşallah memleketimizin geleceğini değiştireceğine inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın vermiş olduğu müjdeler memleketimiz için çok önemliydi." dedi.

Celkanlı, Tekstilkent projesinin faaliyete geçmesiyle yeni bir istihdam kapısının açılacağını belirterek, "Tekstilkent projesi, merhum Belediye Başkanı Abdi Bulut'un bir projesiydi. Bu proje ülkemizin belirli bölgelerinden belirli tekstil markaların geleceği bir istihdam alanı haline dönüşecek.

Buradaki hedefimiz 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlamak. Buranın parası, imkanları hazır. İKA'dan yaklaşık 11 milyon lira teşvik desteği alacağız. Geri kalan kısmını da OSB tamamlayacak, bir yıl içerisinde faaliyete geçeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Kentte yapılacak olan Polateli-Şahinbey OSB'nin altyapı ihalesinin de bu yıl yapılacak olmasının çok önemli bir gelişme olduğunu aktaran Celkanlı, buranın da faaliyete geçmesiyle birçok insana ekmek kapısı olacağını söyledi.

Öte yandan Van'da Cazibe Merkezleri'ni Destekleme Programı kapsamındaki 'Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi'nde 32 fabrika binası ve sosyal tesislerle birlikte 54 bin metrekare kapalı alan inşa edildi. Yaklaşık 52 milyon TL bütçeli proje kapsamında 2 bin kişi istihdam edildi.

Tüm dünyayı sarsan Covid-19 virüsü, yeni çalışmaları beraberinde getirirken, bunların başında ise tedarik zincirlerine de temizlik kriteri geldi. Tekstil sektöründe pandemi öncesinde iş gücü maliyeti düşük bölgeleri tercih eden Avrupa ülkeleri, “hijyen" ile ilgilili yönünü Türkiye'ye çevirdi. Bu kapsamda Van, Cazibe Merkezleri'ni Destekleme Programı ile önemli avantajlar elde ederek, Doğu Anadolu'nun yükselen yıldızı oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021 bütçe görüşmelerinin sona erdiğini belirterek,"Maalesef bütçe görüşmelerinde de gördük ki muhalefet bir yandan hükümetimizi işsizlik rakamları üzerinden eleştirirken diğer yandan yatırımlara karşı çıkıyor. Yatırımcılar arasında da kimlik siyaseti güderek ayrımcılık yapıyor. Karşımızda adeta sermaye faşisti bir muhalefet var" ifadelerini kullanmıştı.

Hükümetin, Türkiye'nin dört bir yanına yatırım götürmek için insan üstü bir gayret gösterdiğini ifade eden Bakan Varank, özellikle terörden çok çekmiş bölgelerdeki genç ve kadınların istihdamını önceleyen projeler yürüttüklerini, bu projeler arasında da Van Tekstil Kent Projesi bunun en güzel örneklerinden bir tanesi olduğunu söylemişti.

Varank, Van'da sıfırdan bir tekstil kümelenmesi oluşturduklarını, ileri ve geri bağlantılarıyla bölge sanayisinin lokomotifi olacak bir altyapıyı kazandırdıklarını anlatarak,“Biliyorsunuz imalat sanayi sektörleri arasında, en fazla net ihracatı hazır giyimde yapıyoruz. 1 milyonun üzerinde emekçi, doğrudan tekstil ve hazır giyim sektöründe çalışıyor. Kadın istihdamının oranı ise yüzde 68. İşte Van Tekstil Kent, hali hazırdaki rekabet gücümüzü daha da yukarıya çekmemize yarayacak bir yatırım. Hepsinden önemlisi de, kadın ve gençlerin istihdama katılmasına öncü bir rol üstlenecek"diye konuşmuştu.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise , Van'ın genç nüfusu ile öne çıktığını belirterek “340 bine yakın 14-29 yaş aralığında gencimiz var. 2013'te yapımına başlanan 2017'de tamamlanan Tekstilkent'te yüzde 60'ı kadın olmak üzere gençler istihdam ediliyor. Şu anda binlerce Vanlı gencimiz istihdam ediliyor.

Bu gençlerimizin ürettiği ürünler başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Büyükşehirlere çalışmak için giden gençlerimiz bu iş olanaklarından dolayı memleketimize geri dönüyorlar. Avrupa ülkeleri, pandemi sürecinde Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerin sağlık sistemlerindeki problemlerden dolayı özellikle üretimin çoğunu Türkiye'ye ve özelde de bölgemize kaydırmış durumda" diye konuşmuştu.

En büyük rakiplerimiz Bangladeş ve Hindistan

Teşviklerden yararlanmak için yatırımını Van'a taşıyan bir işletmenin yetkilisi Zozan Adıyan, “En büyük rakiplerimiz Bangladeş ve Hindistan. Sağlık konusunda çok fazla önlem alamadıkları için bütün siparişlerin bize kayacağını düşünüyoruz. 2021 yılına çok hızlı bir şekilde giriş yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Tekstilkent projesi

Van'daki Tekstilkent Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bakanlığa bağlı DAKA tarafından desteklendi. Proje ile 32 fabrika binası ve sosyal tesislerle birlikte 54 bin metrekare kapalı alan inşa edildi. Yaklaşık 52 milyon TL bütçeli proje kapsamında 2 bin kişi istihdam edildi.