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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Fatih sondaj gemimiz Türkali-2 kuyusuna ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki Türkali-2 kuyusuna ulaştığını, hazırlıkların ardından gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacağını açıkladı.

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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz’in Fatih’i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi. 

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