Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 6.5 milyon doz korona aşısı pazartesi geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den alınan koronavirüs aşılarından 6.5 milyon dozluk ikinci partinin pazartesi sabahı Türkiye'de olacağını duyurdu...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak." açıklamasını yaptı.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak." ifadesini kullandı.