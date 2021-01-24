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Temel Karamollaoğlu'ndan Türk gemisine saldırıya ilişkin açıklama!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan Gine Körfezi'nde korsanların Türk gemisine yaptığı saldırıya ilişkin açıklama geldi.

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Gine Körfezi'nde korsanların Türk gemisine saldırmasının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu mesaj yayımladı.

19 mürettebata sahip M/V MOZART gemisine gerçekleşen saldırıda bir kişi öldü, 15 kişi ise kaçırılmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karamollaoğlu, "Nijerya açıklarında korsanların gemimize yaptığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden denizcimize Allah'tan rahmet diliyor, kaçırılan 15 denizcimizin ise bir an evvel sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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