Çalışan annelerin maaş ve doğum izinleriyle ilgili flaş değişiklik! İŞKUR ödeyecek vergi yok

Doğum izinleri sonrası annelere tanınan yarı çalışma ödeneği ve izinlerle ilgili yasadan sonra yönetmelikler de çıkartıldı ve uygulama başladı. Özel sektörde uygulanan sistemle anneler çocuk sayısına göre yarım gün çalışırken maaşlarının eksik kalan kısmını İŞKUR tamamlayacak. Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor.