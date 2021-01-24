Çalışan annelerin maaş ve doğum izinleriyle ilgili flaş değişiklik! İŞKUR ödeyecek vergi yok
Çalışan annelerin maaş ve doğum izinleriyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bu kapsamda çalışan milyonlarca vatandaş için yeni yönetmelik çıkarıldı ve uygulanmaya başlandı. Buna göre; çalışan anneler yarım mesai yapıp tam maaş alabilecekler... İşte detaylar ve gerekli şartlar...
Milyonlarca çalışan kadın vatandaşa müthiş bir haber geldi.. Yeni yönetmeliğe göre; çalışan anneler çocuk sayısına göre belli sürelerle haftanın yarısında çalışıp tam maaş alabilecek. Maaşın yarısını işveren, kalanını İŞKUR ödeyecek. Üstelik bazı vergi tutarları da alınmayacak. Peki, yarı çalışmanın şartları nelerdir? Hangi belgeler ile nereye başvuru yapılabilir? İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...
Doğum izinleri sonrası annelere tanınan yarı çalışma ödeneği ve izinlerle ilgili yasadan sonra yönetmelikler de çıkartıldı ve uygulama başladı. Özel sektörde uygulanan sistemle anneler çocuk sayısına göre yarım gün çalışırken maaşlarının eksik kalan kısmını İŞKUR tamamlayacak. Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor.
Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süreler 360 gün olarak uygulanıyor.
Bu sürelerde işveren yarım maaş öderken, anneye İŞKUR tarafından yarım çalışma ödeneği de veriliyor.
Böylece ödemeler birinci çocukta 30 gün, ikinci çocukta 60 gün ve sonraki doğumlarda 90 gün olarak yapılıyor.
Kimler yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilir?
Doğum sonrası analık hali izni bitiminden itibaren kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiler.