Uğur Mumcu kimdir nereli kaç yaşında? Uğur Mumcu neden öldü kaç yıl oldu

Uğur Mumcu'nun katledilişinin bugün 28. yıl dönümü. Mumcu, 24 Ocak tarihinde bombalı suikaste uğradı. 27 Ocak tarihinde ise Uğur Mumcu, son yolculuğuna uğurlandı. 28.ölüm yıl dönümünde yaşamı ile ilgili detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Uğur Mumcu kimdir?

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Uğur Mumcu'nun hayatı araştırılan konular arasında bulunuyor. Uğur Mumcu, 28 yıl önce Ankara'da evinin önünde bombalı suikasta uğradı. Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, 28.ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Peki Uğur Mumcu kimdir? İşte gazeteci-yazar Uğr Mumcu'nun biyografisi...

Uğur Mumcu, 22 Ağustos 1942 tarihinde doğdu. Türk gazeteci, araştırmacı ve yazar. 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giderek yaşamını yitirmiştir.

Annesi Nadire Mumcu, babası Tapu Kadastro memuru Hakkı Şinasi Bey idi.

Eşi Şükran Güldal Mumcu (Homan) ile olan evliliğinden bir oğlu (Özgür) ve bir kızı (Özge) olmuştur.

Uğur Mumcu anısına ailesi tarafından Ekim 1994'te Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı adında bir vakıf kurulmuştur.

İlkögretimi Ankara Devrim İlkokulunda ve ortaöğretimi Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde okuyan Mumcu çok aktif bir öğrenciydi. 1961'de başladığı üniversite eğitimini avukat olmak üzere başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1965'te tamamladı.

Yeni Ortam gazetesinde köşe yazarlığı yapan Uğur Mumcu, 1975’ten itibaren Cumhuriyet’te yazmaya başladı. Şubat - 3 Mayıs 1992 tarihleri arasında Milliyet gazetesinde yazdı.