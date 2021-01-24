Samsun'da sistemi kurdu ısınmayı bedavaya getirdi
Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir vatandaş kurduğu sistem ile ahırındaki hayvanların gübresinden biyogaz üretti, evinin ve serasının ısı ihtiyacını bedavaya getirdi.
41 yaşındaki Murat Mönün 50’den fazla büyükbaş hayvandan elde edilen hayvansal atıklardan biyogaz üretme düşüncesini projeye dönüştürdü. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle ahırıyla bağlantılı bir biyogaz üretme sistemi kuran Murat Mönün bu sayede serasının ve evinin ısı ihtiyacını karşılamayı başardı.
Ürettiğimiz gazın ısısı ile serasında domates yetiştirdiğini ifade eden Murat Mönün, projesinin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklendiğini söyledi.
Desteklenen imkanlarla bir biyogaz deposu kurduğunu açıklayan Mönün, Hedefimiz burada hayvan gübresinden biyogaz üreterek kışın sebze yetiştirmekti. Seramızı kurduk ve domates yetiştirdik. Biz bu projede örnek olmak istiyoruz" dedi.
"Bu tip ahırlar yapanlar hayvan gübresini kullansın ve alternatif geliri olsun diye biz bu projeyi gerçekleştirdik" ifadelerini kullanan Mönün esas hedefini açıkladı: