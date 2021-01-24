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Yılın ilk atamasında tarih belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ocak'ta devlet korumasından yararlanan gençlerin, engellilerin, şehit yakını ve gazilerin atama törenine katılacak.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başta engelliler olmak üzere şehit yakını ve gaziler ile devlet korumasından yararlanan gençlerin kamu kurumlarında istihdamını arttırmak için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Yeni yılın ilk atamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 26 Ocak'ta düzenlenecek törenle yapılacağı ifade edilerek, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla da paylaştığı sosyal atama töreninde 2 bin 140 engelli, 1093 devlet korumasından yararlanan genç ile 370 şehit yakını, gazi ve gazi yakını olmak üzere toplam 3 bin 603 kişinin atama kurası gerçekleştirilecek" denildi.

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