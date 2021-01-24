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Denizli'de can çekişen oğlunu kucağından bırakmadı katil ağabey sadece izledi yürek yakan görüntü

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Volkan Şafak kardeşi Yasin Şafak'ı (23) ekmek bıçağıyla yaraladı. Can çekişen evladını kucağından bırakmayan babanın feryatları yürekleri dağladı.

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Olay, sabah saatlerinde Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen Volkan Ş. (26), annesi Sıdıka Ş.'den sigara almak için para istedi. Annesinin para veremeyeceğini belirtmesi üzerine sinirlenen Volkan Ş., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesinin üzerine yürüdü.

Annesini kovalarken araya giren kardeşini bıçakladı

Bıçakla annesini kovalamaya başlayan ağabeyine engel olmak isteyen Yasin Ş. (23), ağabeyi ile annesinin arasına girmek istedi. Volkan Ş.'nin annesine doğru rastgele savurmaya başladığı bıçak darbelerinden birisi Yasin Ş.'nin koltuğunun altından girerek kalbine kadar ulaştı. Yaralı oğlunu öfkeli ağabeyinin elinden kurtaran baba İlhan Ş., bıçak darbelerinin hedefi olarak kolundan yaralandı.

Yasin Şafak

Oğlunu kucağından bırakmadı, katil ağabey sadece izledi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan baba İlhan Ş., yaralı halde sokağa kaçmayı başaran kanlar içerisindeki oğlu Yasin Ş.'yi bir an olsun kucağından bırakmadı. Acılı baba oğlunu kurtarmak için feryat ederken, hem kardeşini hem de babasını bıçaklayan ağabey olanları sadece izlemekle yetindi.

Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yasin Ş, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Yasin Ş., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, ağabey Volkan Ş.'yi gözaltına alarak emniyete görüntü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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