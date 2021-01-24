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Konya'da yaşandı! Hastaneye giderken direksiyon başında rahatsızlanan sürücü öldü

KONYA'nın Kulu ilçesinde, otomobiliyle hastaneye gittiği sırada direksiyon başında rahatsızlanarak kaza geçiren sürücü yaşamını yitirdi. 

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Konya'da Celep Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Cem Celepli (51), evde rahatsızlanınca kızını yanına alarak otomobiliyle Kulu Devlet Hastanesi'ne gitmek için yola çıktı.

Konya-Ankara kara yolu ilçe girişinde rahatsızlanan Celepli'nin kullandığı otomobil refüje çarparak durdu.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Celepli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Cem Celepli'nin, Kulu Belediyesinde memur olduğu öğrenildi. 

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