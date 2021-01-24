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Şırnak'ta 2 gün önce kaybolan Orhan Ağnir'den halen bir haber yok!

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde iki gün önce kaybolan 14 yaşındaki Orhan Ağnir her yerde aranıyor.

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Yeni Mahalle'deki evinden iki gün önce ayrılan Orhan Ağnir'in eve dönmemesi üzerine ailesi durumu emniyete bildirdi.

Polis ekipleri Orhan Ağnir'in bulunması için çalışma başlattı.

Baba İhsan Ağnir, iki gün önce evden ayrılan oğlundan haber alamadıklarını belirterek, şu ana kadar oğlu ile ilgili bir ize rastlamadıklarını söyledi.

Ağnir, oğlunun bulunması için yetkililerden yardım istediklerini ifade etti.

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