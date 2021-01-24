Mesut Özil 3,5 yıllığına resmen Fenerbahçe'de! "Rüya gerçek oldu"

Fenerbahçe Mesut Özil transferini resmen duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Mesut Özil’in Kulübümüze transferi konusunda Arsenal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden "Rüya gerçek oldu" başlığıyla yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil’i resmen kadrosuna kattı. Arsenal’dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçemiz için mücadele edecek. Kendisine sarı lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Hoş geldin Mesut" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır." denildi.