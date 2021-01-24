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Kasımpaşa'da yeni transfer Drinkwater, maça çıkmadan sakatlandı

Kasımpaşa'da yeni transfer Drinkwater, havuz antrenmanları sırasında sakatlandı. Tecrübeli futbolcunun tedavisine hemen başlandı.

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Kasımpaşa’nın Chelsea’den kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Drinkwater, maça çıkmadan sakatlandı. Havuz antrenmanı sırasında sakatlandığı öğrenilen başarılı oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Kasımpaşa’nın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’den kiralık olarak renklerine bağladığı Danny Drinkwater, lacivert-beyazlı takımdaki ilk günlerinde sakatlık şoku yaşadı.

Havuz çalışmasında sakatlandı
Henüz herhangi bir müsabakada görev almayan İngiliz oyuncu, Kasımpaşa’da antrenmanlara başlamasının ardından havuz çalışması sırasında sakatlık geçirdi. 30 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığı öğrenilirken, sağlık ekibinin de oyuncuyu Sivasspor maçına yetiştirmek için ekstra çaba sarf ettiği dile getirildi.

Deneyimli futbolcunun Sivasspor karşılaşmasına kadar iyileşmesi durumunda oyuna sonradan dahil olarak süre alması bekleniyor.

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