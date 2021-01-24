Denizlispor'a bir darbe de konuk ettiği Fatih Karagümrük'ten geldi
Süper Ligin 21. haftasında Denizlispor konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildi. Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 44'te Borini ve 78'de Ndao atarken; Denizlispor'un tek sayısını 88'de Diskerud kaydetti. Bu sonucun ardından Denizlispor'un ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Fatih Karagümrük, 30 puanla 8. sırada kendine yer buldu. Denizlispor ise 14 puanla 21. ve son sırada kaldı.Abone ol
10. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Viviano topu kontrol etti.
22. dakikada Mevlüt Erdinç'in ceza sahası dışından çektiği şutta defanstan dönen topla buluşan Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Pantilimon'da kaldı.
42. dakikada Sagal'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sacko'nun vuruşunda kaleci Aykut Özer meşin yuvarlağı önledi.
44. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Koray Altınay'ın ceza sahasının sağından yaptığı ortada sol tarafta topla buluşan Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Fatih Karagümrük 1-0 üstün bitirdi.
48. dakikada Recep Niyaz'ın kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde Kubilay Aktaş önünde kalan topa dokundu, meşin yuvarlak auta gitti.
50. dakikada Mevlüt Erdinç'in ceza sahası dışından çektiği şutta top dışarı çıktı.
57. dakikada Rodallega'nın ortasında ceza sahasında topla buluşan Ahmad Yasin'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan sahayı terk etti.
65. dakikada sağ kanatta Ndiaye rakibiyle mücadelesinde çizgiden çeldiği meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Mevlüt Erdinç'in şutunda top az farkla dışarı çıktı.
78. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Jimmy Durmaz'ın pasında topla buluşan Ndao'nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
81. dakikada Bergdich'in yerden pasında Sagal şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
88. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 1'e indirdi. Sagal'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Diskerud meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2
Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Denizlispor: 1 - 2 :Fatih Karagümrük
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, Ali Saygın Ögel, İbrahim Bozbey
Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir, Fabiano, Kubilay Aktaş, Lopes (Dk. 69 Bergdich), Murawski, Recep Niyaz (Dk. 83 Diskerud), Ahmad Yasin, Sagal, Sacko (Dk. 69 Dossevi), Rodallega
Fatih Karagümrük: Viviano (Dk. 30 Aykut Özer), Koray Altınay, Enzo Roco, Campi, Balkovec, Ndao (Dk. 85 Emre Çolak), Bertolacci, Castro (Dk. 72 Sobiech), Ndiaye, Borini (Dk. 85 Vato Arveladze), Mevlüt Erdinç (Dk. 72 Jimmy Durmaz)
Goller: Dk. 44 Borini, Dk. 78 Ndao (Fatih Karagümrük), Dk. 88 Diskerud (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Campi, Dk. 25 Castro, Dk. 35 Borini (Fatih Karagümrük), Dk. 45 Sagal, Dk. 61 Rodallega, Dk. 90+1 Murawski (Yukatel Denizlispor)