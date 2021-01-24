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Manisa'da 70 yaşındaki Fadime teyzeyi düştüğü kuyudan itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, su kuyusuna düşen 70 yaşındaki Fadime Uzun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bacağındaki kırık alçıya alınan Uzun'un sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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MANİSA Alaşehir'in kırsal Caberkamara Mahallesi'nde yaşayan Fadime Uzun (70), bahçesindeki ağacın dalını kesmek için su kuyusunun dubası üzerine çıktı. Dalı kestiği sırada dengesini kaybeden Uzun, dibinde az miktarda su bulunan 3 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Yakınları, durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Alaşehir Merkez İtfaiye Amirliği ve Yeşilyurt Müfreze ekipleri, Uzun'u düştüğü kuyudan kurtarmak için seferber oldu. Uzun, 1 saatlik çaba sonucu düştüğü yerden kurtarıldı. Olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Uzun, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bacağındaki kırık alçıya alınan Uzun'un sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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