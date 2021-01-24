Güney Kıbrıs'ta cep telefonlarına gönderilen koronavirüs mesajı paniğe neden oldu
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) arızalanan filyasyon sisteminin yüzlerce kişiye SMS yoluyla gönderdiği, "Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız" mesajı paniğe neden oldu.Abone ol
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) filyasyon sistemi çöktü. Yaşanan arıza nedeniyle yüzlerce kişiye SMS yoluyla, "Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız" mesajı gönderildi. Mesajı alan yüzlerce kişi, İnovasyon Müsteşarlığı ve Sağlık Bakanlığını telefon yağmuruna tuttu.
Yaşanan krizin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) filyasyon sisteminde iyileştirme yapılırken; sistemde teknik arıza meydana geldiği ve mesajın dikkate alınmaması gerektiği ifade edildi. İnovasyon Müsteşarlığı, yaşanan arıza nedeniyle halktan özür diledi.