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Meksika'nın ABD sınırında yanmış 19 ceset bulundu

Anadolu Ajansı

Meksika'nın ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde yanan 2 araçta 19 ceset bulundu. Araçlardaki 19 kişinin vurularak öldürüldüğü ve olay yerine sonradan getirildiği değerlendiriliyor.

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Meksikalı yetkililer, ihbar üzerine gittikleri ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinin Santa Anita kasabasında yanan 2 araçta 19 ceset bulunduğunu duyurdu.

Araçlardaki 19 kişinin vurularak öldürüldüğü ve olay yerine sonradan getirildiği değerlendiriliyor.

Organize suç grupları arasında şiddetli anlaşmazlıklara sahne olan Santa Anita'nın uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı için önemli bir geçiş noktası olduğu biliniyor.

Santa Anita yakınlarındaki Ciudad Mier kasabasında da Ocak 2020'de çoğu yanmış 21 ceset bulunmuş, Meksika ordusunun failleri bulmak için başlattığı operasyonlarda 11 kişi öldürülmüştü.

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