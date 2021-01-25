İlyas Salman'dan skandal Erdoğan yorumu

İlyas Salman, katıldığı Youtube programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti. Salman, Şener Şen'e Erdoğan'dan ödül aldığı içinde serzenişte bulundu.

Abone ol

İlyas Salman, usta oyuncu Şener Şen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı ödülü yorumlarken yine halka hakaret etti. Salman, AK Parti'ye oy verenler için "akılsız" yorumu yaptı.

İlyas Salman, Youtube'de bu kez de AK Parti'ye oy verenlere hakaret etti. Bugüne kadar aldığı ödüllerin hiçbirini jüriye yaranarak ya da solcu olduğu için almadığını söyleyen Salman, görüşü nedeniyle 20 yıldır işsiz olduğunu ileri sürdü.

Komünist Parti üyesi olduğunu ve Türkiye'de komünizm kurulsa ona da muhalefet edeceğini çünkü sanatçının mevcut düzene karşı muhalif olmak gibi bir sorumluluğu olduğunu ileri süren Salman, Şener Şen ile görüşüyor musunuz sorusuna ise "Elbette görüşüyoruz. O benim en yakın arkadaşım ağabeyim. Şener Şen ile İlyas Salman bir dosttur, arkadaştırlar." cevabını verdi.

Akılsızlar diye hakaret etti

Programda Salman'a Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Şener Şen'e verilen ödül de soruldu. Bu konuda Şener Şen'e "Keşke almasaydın" diyerek serzenişte bulunduğunu; ancak kararında da saygı duyduğunu söyleyen Salman, şöyle konuştu:

"Ben kendim yapamam. Mesela Recep Tayyip Erdoğan Bana bir ödül verse, dünyanın en büyük ödülünü verse yanında da dağlar dolusu para koysa Ben gidip Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten ama o ödülü kötü kullandı..."