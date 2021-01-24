BIST 1.542
DOLAR 7,41
EURO 9,02
ALTIN 441,83
HABER /  HAVA DURUMU
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Meteorolojiden hızı 120 kilometreye kadar çıkacak fırtına uyarısı

Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz için saatteki hızı 120 kilometreye kadar çıkacak fırtına uyarısı yaptı.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre; pazar gecesinden itibaren Kıyı Ege'den başlayarak 25 Ocak Pazartesi günü Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de güneyden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 kilometre/saat, yüksek kesimlerde 90-120 kilometre/saat) öngörülüyor.

Pazartesi akşam Kıyı Ege'den başlayarak zamanla diğer bölgelerde de fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların soba ve bacalardan kaynaklanabilecek karbonmonoksit zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş Göztepe maçı golleri ve geniş özeti
AK Partili Rasim Arı'dan istifa açıklaması
Aşı krizi büyüyor! AB ülkeleri dava açabilir
Güney Kıbrıs'ta cep telefonlarına gönderilen koronavirüs mesajı paniğe neden oldu
Denizlispor'a bir darbe de konuk ettiği Fatih Karagümrük'ten geldi
Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Manisa'da 70 yaşındaki Fadime teyzeyi düştüğü kuyudan itfaiye kurtardı
HDP'den skandal Esenyurt açıklaması: Her türlü hukuki işleme başvuracağız
Bakan Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması
İslam Memiş'ten dikkat çeken altın tüyosu! Tarih verdi 100 lira üzerine koyacak
Yorumlar