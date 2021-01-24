Meteorolojiden hızı 120 kilometreye kadar çıkacak fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz için saatteki hızı 120 kilometreye kadar çıkacak fırtına uyarısı yaptı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre; pazar gecesinden itibaren Kıyı Ege'den başlayarak 25 Ocak Pazartesi günü Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de güneyden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 kilometre/saat, yüksek kesimlerde 90-120 kilometre/saat) öngörülüyor.

Pazartesi akşam Kıyı Ege'den başlayarak zamanla diğer bölgelerde de fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların soba ve bacalardan kaynaklanabilecek karbonmonoksit zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.