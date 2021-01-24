Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (24 Ocak Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 148 bin 425 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 429 bin 605, can kaybı 25 bin 73 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Ocak 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 148 bin 425 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 684 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 140 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 860 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 307 bin 721'e çıktı.

Toplam test sayısı 28 milyon 497 bin 84'e ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 429 bin 605, vefat sayısı 25 bin 73, ağır hasta sayısı 1905 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5.1, yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31.2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.