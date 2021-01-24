Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Aslan, karşılaşmayı Ryan Babel'in 88'de attığı golle 1-0 kazandı. Ceza sahası dışında kendisine şut şansı yaratan Babel, sert ve düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. Bu sonuçla birlikte puanını 39'a çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. 2 maç aranın ardından mağlup olan Yeni Malatyaspor ise haftayı 27 puanda kapattı.

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Süper Lig'in 21. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Aslan, Yeni Malatyaspor deplasmanında 3 puanı tek golle aldı.

Yeni Malatya Stadyumu'ndaki karşılaşmada takımlar, ağır zemin nedeniyle pas yapmakta zorlandı. İlk 45 dakikası golsüz sona eren maçın ikinci yarısı da düşük tempoya sahne oldu. Gol pozisyonu açısından kısır geçen devrede taraflar üretkenlikten uzak bir görünüm sergiledi.

Mücadelede eşitliği bozan taraf Galatasaray oldu. 88. dakikada Ryan Babel'in ceza sahası dışından gönderdiği şut Yeni Malatyaspor ağlarıyla buluştu. Hollandalı yıldız, Süper Lig'de dördüncü golünü kaydetti.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Deplasmanda iki maç sonra kazanan Galatasaray, puanını 39'a yükseltti. Ligde iki maç sonra kaybeden Yeni Malatyaspor ise 27 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Maçtan önemli dakikalar

10. dakikada Umut Bulut'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya kalabalığın arasında iyi yükselen Acquah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

23. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına verdiği pasla buluşan Babel'in vuruşunda Abdulsamed Damlu son anda topu çeldi.

27. dakikada Saracchi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

35. dakikada Adem Büyük'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

36. dakikada Babel'in sağ kanattan attığı pasla buluşan Emre Kılınç'ın kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed Damlu son anda kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

59. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Chebake'nin ortasıyla buluşan Umut Bulut'un bıraktığı topa ceza alanı ön çizgisinden Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

62. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Karim Hafez'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

88. dakikada Galatasaray öne geçti. Babel'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top kaleci Abdulsamed Damlu'nun solundan ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Yeni Malatyaspor: 0 - 1 :Galatasaray

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake (Dk. 90+3 Doğukan Emeksiz), Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Acquah (Dk. 79 Zeki Yavru), Ndayishimiye, Karim Hafez, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. Tetteh), Adem Büyük (Dk. 79 Ahmet Ildız), Umut Bulut Dk. 90+1 Lukoki)

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 85 Luyindama), Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 73 Kerem Aktürkoğlu), Emre Akbaba (Dk. 85 Ömer Bayram) Feghouli (Dk. 26 Emre Kılınç), Arda Turan (Dk. 73 Sekidika), Babel

Gol: Dk. 88 Babel (Galatasaray)

Sarı kartlar: 65 Tetteh, Dk. 89 Chebake, 90+1 Ahmet Ildız (Yeni Malatyaspor), Dk. 81 Taylan Antalyalı, Dk. 90 Babel (Galatasaray)