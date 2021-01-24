Cüneyt Arkın'dan Nevşin Mengü'ye kapak

Sosyal medya Rusya'daki gösterilerle Çeçen asıllı bir protestocunun polise saldırdığı görüntüleri konuşuyor. Nevşin Mengü'nün Cüneyt Arkın benzetmesine ise ünlü oyuncunun cevabı olay oldu.

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Sosyal medya Rusya'daki gösterilerde yaşanan arbedeyi konuşuyor. Çeçen asıllı olduğu iddia edilen bir göstericinin polise saldırması günün konusu haline gelirken Nevşin Mengü'nün Cüneyt Arkın benzetmesi ise olay oldu.

Nevşin Mengü, twitter hesabından Rusya'daki gösterilerde bir protestocunun polise saldırdığı görüntüleri paylaşarak "Cüneyt Arkın gibi aktivist" ifadesini kullandı.



Cüneyt Arkın'dan Mengü'ye cevap

Ünlü sinema oyuncusu Cüneyt Arkın ise Mengü'nün bu benzetmesine yine sosyal medyadan cevap verdi. Arkın twitter hesabından Nevşin Mengü'nün benzetmesine "Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz" sözleriyle cevap verdi.



