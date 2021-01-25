Dünyadan Bursa'ya sipariş yağıyor! Berberliği bırakıp bu işe başladı
BURSA'da berberliği bırakıp atölye açan Mustafa Eyrikaya'nın ürettiklerinin fiyatı dudak uçuklattı.
Bursa'da yaşayan Mustafa Eyrikaya 8 yıl önce berberlik mesleğini bıraktı. Tesbih atölyesi açan Eyrikaya özel yapım tesbihler üretmeye başladı.
El işçiliğiyle üretilen tespihler kısa sürede büyük ilgi gördü. Eyrikaya ürettiği tesbihlere dünyanın birçok ülkesinden talep geldiğini söyledi.
Son yıllarda özel üretim tesbihlere talep patlaması yaşandığını söyleyen Eyrikaya, ürünlerini dünyanın dört bir yanından koleksiyonerlere satıyor.
Tespih üretiminde ünlenen kukalardan özel tasarımlar yaparak tespihe işleyen Mustafa Eyrikaya, Suudi Arabistan Kralına ve Arap Şeyhlerine özel tespihler üretmeye başladı.