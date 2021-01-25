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ABD'de New York Times yazarı gizli İran ajanı olmakla suçlandı

Anadolu Ajansı

ABD'de New York Times gazetesinde daha önce defalarca makaleleri yayımlanan Kaveh Afrasiabi, İran'ın gizli ajanı olmakla suçlandı. 

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ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, daha önce New York Times gazetesinde makaleleri yayımlanan ve kendini "Tahran Üniversitesi eski Öğretim Görevlisi" olarak tanıtan Afrasiabi bu hafta tutuklandı. 

Afrasiabi'nin "İran hükümetinin gizli ajanı olarak hareket etmekle" suçlandığının aktarıldığı açıklamada, söz konusu kişinin banka hesabına 2007'den bu yana İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından 265 milyon dolar ödeme yapıldığı belirtildi. 

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan dava metninde, Afrasiabi'nin 1957'de İran'da doğduğu ve 1973'te ABD'ye giriş yaptığı anlatıldı. 

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