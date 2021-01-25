2021 trafik sigortası fiyatları! Hangi ilde kaç lira oldu en yüksek 4 bin 65 en düşük 327 lira

2021 yılında illere göre uygulanacak trafik sigortası fiyatları belli oldu. En yüksek primi İstanbul’da hasarlı sürücüler ödeyecek. Sigorta şirketleri ocak ayından itibaren primlerini her ay yüzde 1 arttıracaklar.

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2017 yılından itibaren trafik sigortasında azami fiyat (tavan fiyat) uygulamasına geçildi ve il il, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişine göre sigorta primlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemeye başladı.

Sigortacılar, kamunun belirlediği fiyatın üzerine çıkamıyor ama isterlerse altına inebiliyorlar. Sigorta şirketlerinin trafik sigortasına uygulayacakları fiyat artışlarını da Hazine ve Maliye Bakanlığı belirliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yayımladığı genelge ile 2021 yılı ocak ayından itibaren primler her ay yüzde 1 oranında artırılacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre otomobillerde en yüksek prim 4 bin 65 lira, en düşük prim ise 327 lira.