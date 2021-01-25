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Başakşehir'de buzdolabında onlarca donmuş fare paniği işin aslı ortaya çıktı

İstanbul Başakşehir'de bir dairenin buzdolabında bulunan fareler ekipleri harekete geçirdi. Önce deney fareleri sanıldı. Ancak polisin araştırması sonucu işin aslı ortaya çıktı.

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Yeni kiraladığı evin buzdolabını açtı, donmuş onlarca fareyle karşılaştı. Deney için kullanıldıklarını zannetti ancak gerçek bambaşkaydı. CNN Türk'ün haberine göre olay Başakşehir'de sitede bulunan bir binanın 13'üncü katındaki dairede yaşandı.

Durum, hemen polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine önce polis ardından AFAD ve ilçe sağlık ekipleri geldi. Dairede incelemeler yapılırken polis de araştırmalarını sürdürdü.

Önceki kiracıya ulaşıldı

Önce daire sahibinin bilgisine başvuruldu. Daire sahibi de bir önceki kiracıyı işaret etti. Polis, dairenin bir önceki kiracısına ulaştı.

Ölü fareleri yılanlara yediriyordu

İddiaya göre o kiracı yılan besliyordu. O ölü fareleri de yılanlara yediriyordu. Dairede yapılan araştırmaların ardından fareler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

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