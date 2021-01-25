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Samsun'da yaşlı adam yeni yaptırmıştı! Ölümüne neden oldu

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da tek katlı evinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

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Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Sakarlı Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, tek katlı evinin önüne yeni yaptırdığı balkon kısmının merdivenlerini çıktıktan sonra balkondan düştü. Ağır yaralanan ve Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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