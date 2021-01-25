BIST 1.557
DOLAR 7,38
EURO 8,99
ALTIN 439,28
HABER /  POLİTİKA
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: Erdoğan’ın sürpriz ‘dış politika’ toplantısında neler konuşuldu?

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz dış politika toplantısında Türkiye-AB ilişkilerinin ve Yunanistan'la gerçekleştirilecek görüşmelerin değerlendirildiğini belirtti.

Abone ol

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, 'Erdoğan’ın sürpriz ‘dış politika’ toplantısında neler konuşuldu?' başlığıyla yayımlanan bugünkü yazısında Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere değinerek "Taraflar geçmişteki gerilim ve krizlere dönüp durarak, ilerisinin politikalarını belirlemek gibi bir niyet içinde değiller" ifadelerini kullandı.

"Olumlu bir hava var ve kimse dikiz aynasına bakmıyor"

Geçen cumartesi İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dış Politika Değerlendirme Toplantısı yapıldığını belirten Acet, toplantıdan ajanslara geçilen fotoğraflardaki Yunanistan ayrıntısına dikkat çekerek şunları yazdı:

Yunanistan’la uzun bir aradan sonra bugün yeniden başlayacak olan görüşmelere atıfla, 'İstikşâfi görüşmeler, Sayın Cumhurbaşkanımız’a arz' başlığı dikkat çekiyordu. Buradan da anlaşılacağı üzere, Yunanistan’la görüşmelerde ele alınacak konular da bu toplantının kapsamı içinde yer alıyordu" ifadelerine yer verdi. 

Erdoğan'ın Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle gerçekleştirdiği toplantıyı da hatırlatan Acet, toplantıya katılan bir ismin “Olumlu bir hava var ve kimse dikiz aynasına bakmıyor" dediğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir'de buzdolabında onlarca donmuş fare paniği işin aslı ortaya çıktı
Sergen Yalçın forvet transferi bekliyor: İstediklerimi söyledim
Avustralya Pfizer'ın Kovid-19 aşısını onayladı
Korona yasakları nedeniyle kapatılan işyerlerine müjde! Vergi ödemeleri ertelendi
Bursa'da lodosun etkisiyle bir evin çatısı uçtu
Esenyurt'ta korkunç olay! 17 yaşındaki genç kızın feci ölümü
Trükiye gazetesi yazarı Fatih Selek'ten ODATV'nin fitne haberine tepki
2021 trafik sigortası fiyatları! Hangi ilde kaç lira oldu en yüksek 4 bin 65 en düşük 327 lira
ABD'de New York Times yazarı gizli İran ajanı olmakla suçlandı
Osmaniye'de eşini dövdüğü iddia edilen koca mahalleli tarafından darp edildi
Yorumlar