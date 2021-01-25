Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz dış politika toplantısında Türkiye-AB ilişkilerinin ve Yunanistan'la gerçekleştirilecek görüşmelerin değerlendirildiğini belirtti.

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Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, 'Erdoğan’ın sürpriz ‘dış politika’ toplantısında neler konuşuldu?' başlığıyla yayımlanan bugünkü yazısında Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere değinerek "Taraflar geçmişteki gerilim ve krizlere dönüp durarak, ilerisinin politikalarını belirlemek gibi bir niyet içinde değiller" ifadelerini kullandı.

"Olumlu bir hava var ve kimse dikiz aynasına bakmıyor"

Geçen cumartesi İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dış Politika Değerlendirme Toplantısı yapıldığını belirten Acet, toplantıdan ajanslara geçilen fotoğraflardaki Yunanistan ayrıntısına dikkat çekerek şunları yazdı:

Yunanistan’la uzun bir aradan sonra bugün yeniden başlayacak olan görüşmelere atıfla, 'İstikşâfi görüşmeler, Sayın Cumhurbaşkanımız’a arz' başlığı dikkat çekiyordu. Buradan da anlaşılacağı üzere, Yunanistan’la görüşmelerde ele alınacak konular da bu toplantının kapsamı içinde yer alıyordu" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle gerçekleştirdiği toplantıyı da hatırlatan Acet, toplantıya katılan bir ismin “Olumlu bir hava var ve kimse dikiz aynasına bakmıyor" dediğini söyledi.