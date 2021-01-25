Ahmet Hakan yazdı: Binali Yıldırım’la Balyoz/Ergenekon konulu bir sohbet

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla ilgili açıklamaları gündemin üst sıralarına yerleşen Binali Yıldırım'la konuştuğunu belirterek "Benim sözlerim, onlara yapılan haksızlığı yok sayma anlamına gelmez" dediğini aktardı.

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Ahmet Hakan, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla ilgili "Daha iktidarımızın ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslileri meydanlardaydı. Hatırlayın, Balyozlar, Ergenekonlar. Bunlar yalan mıydı, elbette bunlar vardı" ifadeleriyle ilgili Binali Yıldırım’la 'uzun bir telefon konuşması yaptığını' söyledi. 'Binali Yıldırım’la Balyoz/Ergenekon konulu bir sohbet' başlıklı yazısında Hakan, "Binali Bey hem sözlerine açıklık getirdi hem de Ergenekon ve Balyoz konusunda ne düşündüğünü ayrıntılarıyla anlattı" ifadelerini kullandı.

"Binali Yıldırım, öncelikle AK Parti’nin ilk döneminde ortaya çıkan vesayet odaklarına dikkat çekti" diyen Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Hafızamızda diri tutmalıyız bu yapılanları"

Ve dedi ki: Ortalığı karıştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Çeşitli girişimlerde bulundular. Partimizi kapatmak istediler. Ordu göreve diye gösteri yaptılar. Bazı provokasyonlara imza attılar ve bu faaliyetler, Ergenekon diye dava konusu oldu. Bunları unutmamız mümkün değil. Unutursak olmaz. Benzeri gelişmelerin yaşanmaması için hafızamızda diri tutmalıyız bu yapılanları.'

'Ergenekon' ve 'Balyoz' diyerek bu tür girişimlere vurgu yaptığını söyleyen Binali Yıldırım, daha sonra FETÖ’nün rolüne değindi.

"Hakikati yalan haline getirmiştir"

Dediği şu: FETÖ, vesayetçi odakların çabalarını, kendine alan açmak maksadıyla kullanmıştır. Ergenekon davasındaki konuları abartmış ve sulandırmıştır. Hakikati yalan haline getirmiştir. Bu abartma ve sulandırma sonucu da davalarda çeşitli mağduriyetlere yol açmıştır. Hak edilmeyen acılar yaşandı. Onların hissiyatlarını tabii ki anlıyoruz. Benim sözlerim, onlara yapılan haksızlığı yok sayma anlamına gelmez. Mağduriyet yaşayanların tabii ki yanındayım.