Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor! İşte Ankara'dan son kulis bilgisi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı? CHP ve İYİ Parti'nin kamuoyuna sunmaya hazırlandığı yeni parlamenter sistem önerisinde neler var? İşte Millet İttifakı kulislerinden son bilgiler.

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CHP ve İYİ Parti’nin ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ önerisinin bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Millet İttifakı kulislerini yazan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmak yerine başbakan olmayı hedeflediği söyleniyor” iddiasında bulundu. Abdülkadir Selvi'nin, "Muhalefetin sistem önerisi" başlıklı yazısından satır başları şöyle:

- Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı kim olacak konusu 2023 seçimlerinin en önemli sorusunu oluşturuyor. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener isimleri konuşulurken, Abdullah Gül ismi şu sıralarda pek gündeme getirilmiyor. Ha, bir de Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusu var.

Kılıçdaroğlu başbakan olmak istiyor

- Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönünde bir sinyal verdi ama hemen ardından, millet ittifakı ortakları olarak belirleyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmak yerine başbakan olmayı hedeflediği söyleniyor.

CHP'nin önerisinde neler var?

- CHP’nin önerisi kısmen 'Meclis hükümeti' modelini çağrıştırıyor.CHP, Almanya, İspanya ve Belçika’daki, 'yapıcı/kurucu güvensizlik' modelini esas alıyor. Hükümet kuruluşu kolaylaştırılırken, hükümetin yıkılması zorlaştırılıyor. Siyasi istikrarsızlığa neden olmamak için Meclis, başbakan üzerinde uzlaştığı takdirde hükümet düşürülebiliyor.

İYİ Parti'nin önerisinde neler var?

- İYİ Parti’nin modelinde de hükümetin Meclis içinden çıkması, başbakan ve bakanların parlamentoya karşı sorumlu olması hükmü getiriliyor. Hükümet hakkında güven oylaması, bakanlar için de gensoru müessesesi öneriliyor.