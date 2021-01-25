BIST 1.557
DOLAR 7,38
EURO 8,99
ALTIN 439,28
HABER /  GÜNCEL
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı! Hangi şehirde kaç kişi aşı oldu canlı yayın

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama süreci devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hafta sonu açıkladığı aşı haritası erişime açıldı. Hangi ilde kaç kişi aşı oldu vatandaş canlı takip edebiliyor...

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cumartesi günü "Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz" diyerek duyurduğu aşı haritası aktif hale getirildi. 25 Ocak 2021 tarihi itibarıyla erişime açılan aşı haritasında  Türkiye'deki 81 ilde ilde aşılananların sayısı canlı takip edilebilecek.

Türkiye'nin günlük aşı haritasını takip etmek isteyenlerin covid19asi.saglik.gov.tr sitesine girmeleri gerekiyor. Bradaki haritadan hangi ilde kaç kişinin aşılandığı, toplamda kaç kişiye aşı yapıldığı anlık olarak takip edilebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.

TÜRKİYE'NİN AŞI HARİTASINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...

25 Ocak 2021 satta 09:15 itibariyle Türkiye'de aşılanan kişi sayısı ve illere dağılımı...

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray İrfan Can Kahveci için teklif yükseltti
İzmir'de bir dairede çıkan yangında 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Danimarka'daki cami saldırısını kınama
İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması: 27 bin 839 kişiye işlem yapıldı
Antalya'da yaşadığı evi ateşe verdi! Kapısına not yazıp kaçtı
Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor! İşte Ankara'dan son kulis bilgisi
Burak Yılmaz'ın Mesut Özil yorumuna büyük tepki: Getir götürünü yaparsın
Nagehan Alçı'dan aşı isyanı! Gönüllülerin sonuçları Ankara'da açıklandı İstanbul'da neden açıklanmıyor
Konut fiyatlarına ‘maliyet’ ayarı! Yüzde 50 zam beklentisi var
Samsun'da yaşlı adam yeni yaptırmıştı! Ölümüne neden oldu
Yorumlar