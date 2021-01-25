Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı! Hangi şehirde kaç kişi aşı oldu canlı yayın

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama süreci devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hafta sonu açıkladığı aşı haritası erişime açıldı. Hangi ilde kaç kişi aşı oldu vatandaş canlı takip edebiliyor...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cumartesi günü "Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz" diyerek duyurduğu aşı haritası aktif hale getirildi. 25 Ocak 2021 tarihi itibarıyla erişime açılan aşı haritasında Türkiye'deki 81 ilde ilde aşılananların sayısı canlı takip edilebilecek.

Türkiye'nin günlük aşı haritasını takip etmek isteyenlerin covid19asi.saglik.gov.tr sitesine girmeleri gerekiyor. Bradaki haritadan hangi ilde kaç kişinin aşılandığı, toplamda kaç kişiye aşı yapıldığı anlık olarak takip edilebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.

TÜRKİYE'NİN AŞI HARİTASINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...