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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den aşı açıklaması: İnsanlar güvende olamazlar

Demirören Haber Ajansı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, aşı hakkında yaptığı konuşmada 'Aşı vurulur vurulmaz insanlar güvende olamazlar' dedi. Aşının vurulduktan 1 buçuk ay sonra koruyucu olduğunu söyleyen Özlü, 'gevşememek lazım' diye konuştu.

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, açıklamalarda bulundu. Aşı olan insanların, hiç aşı olmamış gibi tedbirlere uyması gerektiğine dikkati çeken Özlü, aşı olan kişilerin kısıtlamalardan muaf olacağı şeklinde bir durumun olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Özlü, 'kısıtlamadan muaf olma' konusuyla ilgili "Asla öyle bir durum yok. Aşı vurulur vurulmaz insanlar, güvende olamazlar. Aşı vurulduktan sonra 4 hafta bekleyip ikinci dozu yaptıracağız. İkinci dozdan sonra ancak 15 gün geçince antikor seviyesi belirli düzeye ulaşabiliyor. Dolayısı ile aşı olduktan ancak 1 buçuk ay sonra koruyucu özelliği kazanıyor." dedi.

Sözlerine devam eden Özlü, "Kaldı ki bu koruyuculuğu da hasta olmaktan korumak şeklinde anlamak lazım, yoksa mikrobu alma ve bulaştırma açısından koruyucu bir özellik sağlayıp sağlamadığı belli değil. Aşı olan insanlarında hiç aşı olmayan insanlar gibi tedbirlere uyması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Salgının sürdüğüne dikkat çeken ve toplumun yüzde 80’inin aşılanması durumunda salgını durdurulabileceğini kaydeden Özlü, son olarak şöyle dedi: Şu anda salgın devam ediyor. Her gün 5 binin üzerinde yakın yurttaşımız hastalığa yakalanıyor. Her gün 100’ün üzerinde vatandaşımızı da kaybediyoruz bu hastalıktan dolayı. Dünya’da da salgın yükselişte pek çok ülkede kontrol sağlanamadı tedbirlere rağmen."

Gevşememek lazım. Aşının olması ve uygulanması salgının kontrolü açısından iyi bir adım ama henüz aşının etkilerini görmek için çok erken. Bir de toplumun yüzde 80’inin aşılanması lazım ki biz salgını durdurabilelim
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