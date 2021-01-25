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Donald Trump, kendisine ihanet edenlerden intikam almayı planlıyor

The Washington Post'ta yer alan habere göre Donald Trump, golf oynarken yanındakilerle 'kendisine ihanet eden Cumhuriyetçilerden nasıl intikam alabileceğini' konuştu.

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ABD Başkanlığı görevini devrettikten sonra hafta sonunu Mar-a-Lago'da golf oynayarak geçiren Donald Trump'ın kendisine ihanet ettiğine inandığı Cumhuriyetçilerden 'intikam almayı planladığı' iddia edildi. ABD basınına göre Trump'ın hedefindeki Cumhuriyetçiler arasında partinin Temsilciler Meclisi'ndeki 3 numarası Liz Cheney, Georgia Valisi Brian Kemp ve kendisini Kapitol saldırısını teşvik etmekle suçlayanlar ve 'seçimlerde hile yapıldığını' kabullenmeyenler bulunuyor.

"Yeni bir parti kurma düşüncesinden vazgeçti"

New York Times muhabiri Maggie Haberman da, Trump'ın 'hem parti kurma hem de ön secimlere girme tehditi anlamsız olduğu sonucuna vararak' yeni bir parti kurma düşüncesinden vazgeçtiğini aktardı.

Azil süreci...

Temsilciler Meclisi bugün 'Trump'ın Kongre saldırıları konusunda halkı kışkırttığı' yönündeki suçlamaları Senato'ya yollayacak. Duruşmalar 8 Şubat'ta başlayacak. Öte yandan, Cumhuriyetçi bazı isimlerin Trump'a karşı oy kullanması beklense de bunun Trump'ı azletmek için gereken 3'te 2'lik çoğunluğa yeteceği düşünülmüyor.

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