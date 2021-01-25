Alex de Souza paylaştı! Mesut Özil'e 'hoş geldin' mesajı
Alex de Souza, Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'e sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 'hoş geldin' dedi.Abone ol
Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi sonrası camianın efsane ismi Alex'ten paylaşım geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Brezilyalı futbolcu, "Mesut, Fenerbahçe'ye hoş geldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya'dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Alex'in paylaşımı: