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Ersin Destanoğlu-Halil Akbunar pozisyonuna penaltı değil diyen tek kişi

Beşiktaş yenik duruma düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 mağlup ederken Ersin Destanoğlu-Halil Akbunar pozisyonu çok tartışıldı. Göztepe cephesi penaltı beklerken yorumcular hakemin yanlış karar verdiğini ifade etti. Ali Gültiken'in yorumu en dikkat çekeni oldu.

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Lider Beşiktaş yenik duruma düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Uzun süre sonra kalesinde gol gören siyah-beyazlılar son 9 haftada sekizinci galibiyetini elde etti. Maça damga vuran an ise Ersin Destanoğlu ile Halil Akbunar arasında yaşanan pozisyon oldu. Göztepe cephesi penaltı beklerken yorumcular hakemin yanlış karar verdiğini ifade etti.

Maçın berabere gittiği bölümde siyah-beyazlı takımın kalecisi Ersin Destanoğlu'nun oyuncuları Halil Akbunar'a ceza sahası içinde müdahalesinin olduğunu vurgulayan Göztepe teknik direktörü Ünal Karaman, "Maçın içinde görülmese bile VAR'dan izlenmesi gerekirdi. Bana sağlıklı pozisyon gibi gelmedi. Oyunun karşılığı bir puan olmalıydı, alamadığımız için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu: Ersin'in Halil'e yaptığı müdahale net penaltı. Ben topa bakıyorum, beni neden indiriyorsun? Belki top sekecek ve önüme gelecek. Beşiktaş-Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray, Beşiktaş-Trabzonspor maçı olsun ve haydi bu penaltıyı vermesin bakalım ne oluyor!

Rıdvan Dilmen: Hangi açıdan bakarsanız bakın, Ersin kontrolsüz bir şekilde rakibine çarptı. Bu pozisyon tartışmasız penaltıydı. Bu penaltı verilse maç 2-1 Göztepe lehine olacaktı ve bambaşka bir görüntü oluşacaktı. Hakem nasıl vermez, VAR nasıl çağırmaz anlamıyorum.

Deniz Çoban: Ersin ve Halil pozisyonunda hakemin düdüğü çok sonra geliyor. Bana göre orada N'Sakala'ya yapılan harekete faul verdi. Bence faul yok. Bir el uzatma var ama bozacak kadar değil. Ersin'in, Halil'e yaptığı hareket ise penaltı.

Ahmet Çakar: Hem Galatasaray hem de Beşiktaş hakem hataları yüzünden maçı kazandılar. Kimsenin sesi çıkmıyor çünkü o iki takımın tepede kalması sağlanıyor.

Ersin & Halil Akbunar pozisyonu için kim ne dedi?
Ayhan Akman: Uzun süredir gördüğüm en net penaltılardan.
Tümer Metin: Çok net penaltı.
Ali Gültiken: Penaltı değil. Kaleci Ersin'e faul var. N'Sakala'ya da faul var.
Rıdvan Dilmen: Penaltı
Erman Toroğlu: Net penaltı

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