Lütfi Elvan'dan ertelenen vergi ödemeleriyle ilgili önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kapatılan iş yerleriyle ilgili ''Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’ncı günü sonuna kadar uzatıldı." dedi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, salgın önlemleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işletmeler için mücbir sebep kararı alındı. Düzenleme kafe, kahvehane, sinema, hamam, sauna ve kreş gibi kapalı olan iş yerlerini kapsıyor. Bu işletmeler tekrar açılana kadar vergi ödemeleri ertelenecek. Açıldıktan 26 gün geçtikten sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacaklar. Karar 1 Aralık 2020'den itibaren geçerli olacak. Mücbir sebep, vergi borçlusunun elinde olmayan nedenlerden dolayı taahhüdünü yerine getirememesi anlamına geliyor.

''1 Aralık 2020 itibariyle mücbir sebep kapsamına aldık''

Konuyla ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, şu ifadeleri kullandı; ''Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğ ile erteledik. Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibariyle mücbir sebep kapsamına aldık.

''Ayın 26’ncı günü sonuna kadar uzatıldı''

Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’ncı günü sonuna kadar uzatıldı."