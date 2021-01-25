Çin-Hindistan arasında büyük gerilim! Sınırda çatışma çıktı

Alınan son dakika bilgisine göre; Çin-Hindistan askerleri arasında sınırda çatışma çıktı. Belirtilene göre iki tarafta da yaralı askerler var.

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AFP'nin son dakika olarak duyurduğu ve Hindistan medyasına dayandırdığı haberine göre, Çin-Hindistan sınırında gerginlik çıktı. Her iki tarafta da yaralı askerler olduğu bildirildi.

Hindistan ve Çin, statüsü tartışmalı Keşmir'in Ladakh bölgesindeki sınır açmazını görüşmek için 15 saat süren bir müzakere yapmıştı.

Ayrıntılar gelecek...