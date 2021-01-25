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İstanbul'da alüminyum folyo kullandı gören inanamadı! Yalvarması fayda etmedi

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da bir spor mağazasında yaşanan hırsızlık pes dedirtti. Yabancı hırsızın alüminyum folyolu yöntemi görenleri şaşkına çevirdi.

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Olay, Cuma günü saat 14.30 sıralarında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde bir spor mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir şahıs, sırt çantası ile bir mağazaya girerek diğer müşteriler gibi kıyafet bakmaya başladı. Kıyafetleri seçen şahıs soyunma kabinine doğru gitti. Şahıs kabinde aldığı eşyaları çantasındaki alüminyum folyolu poşetin içerisine attı. Şahıs mağazadan çıkmaya çalışırken mağaza görevlileri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yakaladıkları hırsızı mağazanın alt katına götüren sorumlular, “neden yaptın” diye sordu. Hırsızın, “Yaptım bir yanlış, özür dilerim. Vallahi bir daha olmayacak. İhtiyacım vardı o yüzden yaptım. Siz de zaten dövdünüz beni cezamı verdiniz. Hasta anam var” diyerek serbest bırakılmasını istedi. Sorumlu ise, “Cezanı adalet verecek, hukuk verecek” diye cevap verdi. Sorumluların sorgulamalarının ardından Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen Nizami B. (26), İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı B Bölge Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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