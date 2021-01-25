BIST 1.542
DOLAR 7,38
EURO 8,98
ALTIN 439,83
HABER /  DÜNYA
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

ABD'de biri hamile 5 kişi evde ölü bulundu

ABD'nin Indianapolis kentindeki bir evde biri hamile olmak üzere 5 kişi ölü bulundu. Olayın son 10 yılda kentte gerçekleşen en büyük toplu cinayet olduğu açıklandı.

Abone ol

Yetkililer, dün yerel saatle 04.00 civarında, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin Indianapolis'deki bir evde 5 kişinin cesedine ulaştığını açıkladı.

Evde biri hamile olmak üzere 5 kişinin ölü bulunduğu belirtildi.

Hamile kadının hastaneye kaldırıldığı ve bebeğin de kurtarılamadığı bilgisi paylaşıldı.

Polis raporlarında söz konusu kişilerin ölüm nedeninin silahla yaralanmaları olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın son 10 yılda kentte gerçekleşen en büyük toplu cinayet olduğu kaydedildi.

abd
ÖNCEKİ HABERLER
Lütfi Elvan'dan ertelenen vergi ödemeleriyle ilgili önemli açıklama
Çanakkale'de yeniden ortaya çıktı kimliğini gizli tuttu! Kahraman oldu
Çin-Hindistan arasında büyük gerilim! Sınırda çatışma çıktı
Artvin'de kardan adamdan sıkıldı! İnternetten araştırdı kovayla yaptı
Ersin Destanoğlu-Halil Akbunar pozisyonuna penaltı değil diyen tek kişi
TFF Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
Prof. Faruk Alaeddinoğlu 'koronavirüsten daha tehlikeli' dedi herkesi uyardı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den aşı açıklaması: İnsanlar güvende olamazlar
MHP’li Semih Yalçın'dan Tuğrul Türkeş'e sert tepki! Davutoğlugiller kulağına üflemiş
Donald Trump, kendisine ihanet edenlerden intikam almayı planlıyor
Yorumlar